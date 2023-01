México.-Entre los pretextos que destacan está el fingir una enfermedad o tener una cita médica para poder ausentarse en el trabajo; sin embargo no es así de sencillo como suena, pues se requiere de precaución para no ser descubiertos, tal como le pasó a un joven recientemente.

Un joven registrado en TikTok como Camber compartió una grabación en la que se le ve buscando su asiento en el avión mientras carga una mochila negra cuando de repente al voltear pone una cara de impresión. Según explicó el usuario la sorpresa se debió a que se encontró a la encargada de Recursos Humanos de su trabajo, donde él había dicho estar mal de salud.

“Te reportas enfermo en el trabajo y te encuentras a la de Recursos Humanos”, escribió el hombre.

El video fue grabado según parece por la mujer de su trabajo quien se ve ligeramente como si agitara la mano para saludarlo. Aunque no hubo más detalles sobre el incidente, las personas expresaron la diversión que les causó el TikTok e incluso hubo quienes se identificaron.

“A mi me pasó. Pedí permiso por salud y me fui a bailar, y salí en las portadas y noticias”, contó una usuaria registrada como Jazmin.

La grabación cuenta hasta el momento con 12 millones de vistas y recauda más de 1.3 millones de me gusta. En los comentarios otros usuarios buscaron disculpar al joven argumentando que “fue a buscar a un buen doctor”, “el medicamento lo venden en otro país”, entre más ideas para salvarlo de un regaño en el trabajo o peor aún, el despido.

