México.-En redes sociales, donde pasa de todo, se volvió viral un video que muestra a una joven vendedora de dulces en una carretera; la chica que viste pantalón de mezclilla entallado, una blusa azul y el cabello recogido en una cola de caballo ataviada con una gorra, está siendo la sensación al menos en TikTok donde los usuarios aseguran que tienen un increíble parecido con la actriz y cantante Jennifer Lopez.

En redes sociales algunos han confesado que únicamente buscan transitar por la vía para ver si se encuentran a la chica que deja ver sus atributos a través de su ropa.

Existen varios clips en la red social, en algunos se le ve trabajando y platicando con algunos traíleros y otros dicen que no tuvieron la suerte de grabarla.

¿Se parece a JLo? ¿Qué opinas?

¿Quién es Jennifer Lopez?

jlo

Jennifer Lynn Lopez nació en el barrio del Bronx, situado en Nueva York el 24 de julio de 1969, es actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadunidense.

Al inicio de su carrera tuvo un papel secundario en la película My Little Girl. Más tarde trabajó como bailarina y en 1993 decidió dedicarse de lleno a la actuación. Su primer protagónico fue en la película Selena, por ello fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz.

En 1999, debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6, lo que la catapultó al mercado internacional.

Entre sus grandes éxitos musicales están ‘If you Had my Love’, No me ames, Love don’t cost a thing, I’m Into You, Waiting for Tonight, Qué hiciste y oros.