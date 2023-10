Redes.-Sofía Lips, una modelo de 27 años proveniente de Manchester que es conocida por su presencia en OnlyFans, sostiene que posee los labios más voluminosos de todo el Reino Unido. Ahora, su ambición es llevarlos a dimensiones aún más espectaculares con el objetivo de alcanzar la fama a nivel mundial.

Esta figura mediática atrajo la atención de los medios cuando compartió una imagen de sus «labios enormes» con sus 11 mil seguidores en Instagram. Muchos de sus seguidores expresaron su preocupación por la apariencia de sus labios, que han sido rellenados con más de 100 ml de sustancia.

Sofia somete sus labios a procedimientos de relleno cada dos meses y, en ocasiones, realiza ella misma las inyecciones. En conjunto, ha invertido una suma aproximada de £200 mil libras esterlinas en diversos tratamientos, y aún no considera que haya concluido su búsqueda de perfeccionamiento estético.

Además de su interés en la cirugía plástica, Sofía ha llevado a cabo dos cirugías de aumento de senos, dos levantamientos de glúteos estilo brasileño (conocidos como BBL, por sus siglas en inglés) y un trasplante de cabello. Esta joven considera que la cirugía plástica es su «pasatiempo» y continúa buscando nuevas formas de transformar su apariencia.

“Me encanta poder cambiar todo lo que no me gusta de mí y ser mi propia creación.

“Siempre quise senos de gran tamaño y un trasero enorme que combinara, como la apariencia falsa de tonta.

“Tener los labios más grandes del Reino Unido es sólo un título que me dieron, pero me encanta tenerlos y ahora quiero los labios más grandes del mundo.

“Había dejado de contar cuánto relleno tengo hace años debido a mi apariencia extrema, pero me aseguro de volver a llenarme regularmente y, a veces, llenarme yo mismo”.

A pesar de llevar implantes mamarios de 900 cc, que son 300 tallas más que el tamaño estándar más grande, espera someterse a una tercera operación de senos en un futuro próximo.

Sofía también planeaba recibir una tercera BBL, pero afirma que su cirujano actual le ha prohibido someterse a más cirugías.

“Dijo que estoy haciendo demasiado, así que tendré que esperar hasta el próximo año para que me quiten de la lista.

“También me dijeron que no tengo suficiente grasa para someterme a esto en este momento, así que tengo que esperar cinco meses y ver cómo estoy entonces.

“Mientras tanto tendré que buscar otro cirujano, pero intento comer en exceso cuando puedo, pero es difícil dejarse engordar.

«Sin embargo, esta fue la cirugía más dolorosa hasta la fecha, ya que no pude sentarme durante las 15 semanas siguientes», expresó.

Ahora espera alterar aún más su apariencia sometiéndose a una cirugía de extirpación de costillas.

“Realmente no pienso en ningún procedimiento y rara vez tengo preocupaciones.

«Tal vez algún día me despierte y decida que ya no quiero parecer falsa, pero por ahora, me encanta», sentenció.

Con Información de Comunicado