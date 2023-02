Estados Unidos.-Una joven de Estados Unidos que radica en Los Ángeles reveló entre lágrimas el motivo por el que no recomienda vivir en aquella ciudad. “Piénsenlo de nuevo”, advirtió la usuaria, identificada como @itsmiabeyer2.0 en la red social TikTok.

Durante lo que parece ser un momento de vulnerabilidad, la tiktoker dio a conocer que vivir en uno de los sitios más importantes de Norteamérica no es como lo pintan las películas.

“Si alguna vez piensas en vivir en Los Ángeles, piénsalo de nuevo”, dijo. Tras ello, agregó que Los Ángeles es “el lugar más solitario del mundo y te hacen pagar un abrazo”.

Aparentemente, “itsmiabeyer2.0″ quiso dar a entender que esta ciudad no se caracteriza por ser cálida con sus habitantes, ya que el hecho de buscar amabilidad incansablemente la habría agotado al punto de hacerla llorar.

Testimonio viral de joven que no recomienda vivir en Los Ángeles

A pesar de que la joven no compartió detalles sobre qué ocurrió para que rompa en llanto, su testimonio arrasó en TikTok con más de 4 millones de reproducciones y miles de reacciones, la mayoría provenientes de internautas que le expresaron su apoyo.

“Siendo sincero en cualquier lugar es así, una vez pasas cierta edad, relacionarte con las demás personas no es tan sencillo como antes”; “Los Ángeles no es divertido cuando no tienes dinero”; “Te entiendo. Mi trabajo me trasladó aquí y es realmente apenas habitable”, escribieron las personas.

Qué hacer al visitar Los Ángeles

Conocida por ser la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Los Ángeles también resalta por ser la meca de la industria cinematográfica de Hollywood.

Según el sitio viajeroscallejeros.com, hay algunos sitios ideales para pasar unos días de diversión tales como:

