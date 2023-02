México.- HotSpanish, influencer conocido por hacer retos en la vía pública, regresó al lugar donde fue asaltado y repartió pizzas.

Roberto González compartió un video en su cuenta de Facebook en la que mencionó que no guardaba ningún rencor y él solo quería ayudar.

«Ahora vengo con bastante gente para que no vaya a pasar lo de ayer», señala en el video.

En la grabación se observa el momento en que reparte cajas de pizza a las personas que se encuentran en la zona.

HotSpanish denunció ayer en sus redes sociales que había sufrido un asalto en unas vías del tren ubicadas en Jalisco y compartió videos del hecho.

“Estaba haciendo un video por la vías del tren, un tipo me sacó un cuchillo y me sacó la feria”, le explicó el influencer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El influencer mostró a los policías el video que estaba grabando antes de ser asaltado con un arma blanca.

Aclaró que el hombre que aparece en el video no es el delincuente, ya que no alcanzó a grabar al asaltante.

“Cuando me chingaron la feria lo que hice fue correr, no me iba a quedar a averiguar. El problema es que yo venía con la intención de querer ayudar; se le hizo fácil”, dijo HotSpanish a su novia.

El influencer mencionó que nunca imaginó pasar por una situación así.

“Seguirán buscándolo ya les di mi número de teléfono, la neta como que este pedo es muy estresante amigos, no pensé vivir una situación así. Uno piensa que por hacer el bien siempre va tener uno el bien pero uno tiene que aprender. Estoy feliz de estar vivo, espero que la persona que me lo arrebato haya tenido esa necesidad”, finalizó.

¿Quién es HotSpanish?

Es un reconocido creador de contenido y su objetivo es retar a la gente a cambio de dinero.

El influencer de 34 años cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus cuentas de YouTube y TikTok.

