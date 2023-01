Estados Unidos.-Un perrito pintado de Pikachu causó polémica, luego de que su dueño lo llevara a un partido de baquetball, lo cual provocó indignación en redes sociales.

Durante el juego entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves que se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre, las cámaras captaron algo insual en las butacas, pues se trataba de un perrito que estaba teñido de amarillo.

Nos referimos a “Zaza”, un peludo amigo al que su dueño (identififcado como Erick Torres), lo pintó de amarillo y lo llevó para que presenciara el partido de la NBA.

Sin embargo, este hecho causó polémica, ya que catalogaron la acción de este joven como maltrato animal.

Pikachu es traído a la vida real

Un video que circula por redes sociales retoma el momento en que los narradores del partido se percatan del perrito Pikachu y comienzan a hacer una serie de comentarios donde se extrañan por la apariencia del lomito.

Debido a que Ercik Torres recibió muchas críticas por parte de los cibernautas, la NBC de Miami le realizó una entrevista en donde el joven afirmó que la tintura no representaba un riesgo para el cachorrito.

A pesar de esto, el dueño de “Zaza” fue multado por el condado de Miami con 200 dólares, al basarse en las leyes del estado de Florida en donde se menciona lo siguiente:

«Es ilegal para cualquier persona teñir o colorear artificialmente cualquier animal o ave, incluidos, entre otros, conejos, pollos y patos o traer cualquier cualquier animal o ave teñida o coloreada a este lugar».

El video del perrito Pikachu ya suma más de 3 millones de reproducciones y miles de comenatario en donde se recalca el rechazo de teñir a un lomito.

A Miami fan has a brought a dog dyed into Pikachu to Heat – Wolves pic.twitter.com/NchbnvvhcZ

— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) December 27, 2022