Yo de regalo quiero cinco cosas, que son:1. Que saluden a mi abuelito y le digan feliz Navidad 2. Que a mi mamá se le quite el cáncer 3. Que los niños pobres que no tienen casa reciban un juguete 4. Que los niños malos reciban un juguete 5. Si les sobró un juguete me lo dan a mi”.

Finalmente, Alberto también pidió un par de juguetes para su hermano,entre los que destacan unos muñecos de Woody y Buzz Lightyear, no obstante, asegura que es muy consciente de que hay millones de niños en México, por lo que pide se le dé prioridad a los pequeños de bajos recursos antes que a él y su hermano.

Con información de Quinto poder