México.-¿Quién debe pagar la cuenta en la primera cita? ¿se debe dividir en partes iguales?, o, ¿cada quién paga lo que consumió?, son algunas de las interrogantes que continúan dando pie a un polarizado debate, que volvió a revivir luego de que se hiciera viral la historia de una joven que enfureció cuando el chico con el que salió le pidió pagar la mitad de la cuenta.

Un tiktoker conocido como Benfurken por fin consiguió una cita con una joven que vio desde hace un tiempo en un parque haciendo ejercicio. En su primer date, fueron a un restaurante mexicano, pero todo se salió de control cuando el influencer decidió dividir la cuenta en dos.

ADVERTISEMENT

A través de su cuenta de TikTok, Benfurken compartió el video de lo que la irascible reacción que tuvo la chica cuando le dijo que debía pagar casi 2 mil pesos, es decir, la mitad de lo que habían consumido.

«Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿o mitad y mitad?», señaló en el video el influencer antes de que entrara a un restaurante llamado Tequilería, ubicado en la Condesa.

Al inicio el influencer hizo varios incómodos comentarios a la joven por la cantidad de platillos que pedía.

«¿Otra?», le dijo cuando pidió una cerveza más. Y después la cuestionó por unas tostadas de atún: «ese platillo está un poco caro, ¿no? O sea, se ve bueno, muy bueno».

Posteriormente, el tiktoker explicó que decidió hacerle una broma pesada a su cita para conocer su reacción al pedirle que pagara la cuenta.

«Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca he hecho y que creo que no está bien, creo que si tú invitas a salir a una niña creo que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú la estás invitando tú pagar sino mejor no la invites o invítala a algo que puedas tú costear, pero nunca lo he hecho entonces estoy nervioso».

Así reaccionó la joven cuando supo lo que tenía que pagar

Finalmente, llegó la cuenta la cual era de 3 mil 944 pesos, por lo que a cada uno le correspondía pagar mil 972. En cuanto Benfurken le dijo cuánto debía pagar, la joven se quitó los lentes de sol y se mostró muy molesta.

«O sea, ¿cómo?… ¿o sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio… Es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace», dijo la chica.

Enfurecida, le comentó al tiktoker que no necesita que la llevara a casa, pues prefería irse en Uber y se levantó de la mesa para pagar lo que le correspondía.

Al ver tan enojada, Benfurken corrió a tranquilizarla y le reveló que todo era una broma. Desde entonces continúan saliendo tal como comparten en sus redes sociales.

Con Información de Comunicado