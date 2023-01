REDES.- Mona, cuyo nombre real es Marisol Rodríguez Salazar, está sumamente molesta porque una de sus tías publicó un video para asegurar que la influencer no ayuda a su abuela materna y por tanto es una mala mujer.

Por lo que Mona, de 23 años de edad, responde el señalamiento de una forma tajante: “No sé quien lo haya dicho, pero si alguien lo dijo de mi mamá, disque familia, ¿por qué no la apoyan ellas? ¿Por qué a huevo me quieren dejar mal a mí, diciendo que debo apoyar a toda la gente?”

Tras dejar claro que ella no tiene ninguna obligación mas que de apoyar a su papá y su mamá, Mona recuerda que su familia no la ayudó cuando no tenía nada.

“No es como que de a huevo tenga que apoyarla, no es mi mamá, es mi abuela… En qué biblia, en dónde dice que debo apoyarla, yo estuve bien muerta de hambre ¿y quién me apoyó de ellas? Nadie”, subraya la originaria de León, Guanajuato.

Asimismo advierte que no es benefactora de su familia e informa que su mamá tiene 18 hermanos, por lo que pide que éstos la ayuden, en especial la tía que anda hablando.

“Todas ellas están bien fuertotas, tienen huevos para trabajar entonces que la ayuden ellos”, insiste.

Advirtiendo que no ayudará a su abuela ni a otro miembro de su familia mucho menos si no le nace, Mona aclara que tanto su papá como su mamá pueden pedirle lo que quieran, pero sabe que no lo harán porque su padre no es pedinche.

Así como Mona deja entrever que le nace más ayudar a la gente de afuera que a la de su familia simplemente porque los primeros le brindaron su ayuda cuando lo necesitó.

Además de que la nace hacerlo cuando ve gente que lo necesita, pero en este caso su familia no pues le empezaron a pedir cuando vieron que comenzaba a generar dinero.

Cabe recordar que Mona comenzó a ganar popularidad a través de su cuenta de Facebook, donde comparte tips de maquillaje, pero también circunstancias de su vida privada de las que pocas hablan.

Esto le ha sumado seguidores y le ha ayudado a generar ingresos al punto que se fue a Colombia a realizar una cirugía estética y hasta le regaló a su padre un ramo de billetes, de un total de 50 mil pesos, en su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por New Fashion Beauty Mona (@nwfashionbeautymona)

Con información de SDPnoticias