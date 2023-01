México.- “Eres un mortal más”, así le recordó Jorge Salinas a Bad Bunny su lugar, tras la controversia en la que se ha visto envuelta el cantante por aventarle el teléfono a una seguidora.

Bad Bunny de 28 años de edad se encuentra en medio de la polémica luego de que se viralizó un video en donde se le puede ver aventando el teléfono a una seguidora que se había acercado a él para tomarse una selfie.

ADVERTISEMENT

Tras la controversia generada, Jorge Salinas de 54 años de edad les recordó a los artistas que son mortales y que es un regalo el hecho de que las personas se acerquen a pedirles una foto o video.

Jorge Salinas le recuerda a Bad Bunny que es un “mortal más”

En medio de las versiones que Bad Bunny podría ser demandado tras arrojar el celular de una seguidora que quería una foto del cantante, Jorge Salinas le recordó que es un “mortal más”.

Luego de la polémica con Bad Bunny, Jorge Salinas fue cuestionado sobre la actitud que tiene con sus seguidores que se acercan a él con el objetivo de tomarse una fotografía.

En el video compartido por el programa ‘Despierta América’, Jorge Salinas señaló que no quería hablar de Bad Bunny sino de lo que pasa él con sus seguidores.

Jorge Salinas recordó que a él se le acercan sus seguidores para pedirle diferentes cosas, inclusive hacerle una videollamada a su mamá.

“La gente se acerca, me pide un autógrafo, una foto, que le hable a su mamá y hagamos una videollamada”

JORGE SALINAS

Durante su conversación Jorge Salinas se cuestionó porque lo hacen cuando los artistas son gente común y corriente como cualquier persona.

“¿Por qué? No soy el más guapo, el mejor actor, soy un ser humano común y corriente como usted. ¿Por qué lo hacen? Por los personajes”

JORGE SALINAS

En ese sentido Jorge Salinas señaló que los artistas deben de tener claro que son “un mortal más” que no los hace diferentes de otras personas.

“Debes de tener la cabeza bien puesta en tus hombros y los pies clavados al piso con una estaca y darte cuenta de que eres un mortal más”

JORGE SALINAS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

Jorge Salinas cree que Bad Bunny es muy tonto al rechazar el cariño de fans

Jorge Salinas destacó que los artistas deben de tener en cuenta que se acercan las personas a ellos no por su talento, sino porque posiblemente se convierten en personajes aspiracionales.

“Que la vida te está dando la oportunidad de atraer a las personas, no por tu talento, sino que eres posiblemente aspiracional, porque tus personajes han gustado, han seducido al público”

JORGE SALINAS

En el video Jorge Salinas señaló que una persona se acerque a ellos, es un regalo para los artistas ya que son ellos quienes pagan por verlos.

“No es por ti, no soy yo, son ellos. El regalo entonces es para nosotros. No para usted que me pide una foto o un video, es para mí”

JORGE SALINAS

Durante su conversación, Jorge Salinas consideró que sería muy tonto de su parte rechazar el cariño de las personas sin merecerlo.

“Usted me cree tan tonto para no recibir tanto amor sin merecerlo”

JORGE SALINAS

Jorge Salinas puntualizó que él día que la gente ya no pague por verlos, es porque hicieron algo mal y tendrán que cambiar las cosas.

“El día que el público, deje de comprar un boleto para no verme en el teatro, no verme en el cine, o le cambie de canal, ese día hice las cosas mal”

JORGE SALINAS

Con información de SDPnoticias