Redes.- La alimentación es pieza clave para tener un buen estado de salud, según los expertos en nutrición. Comer balanceadamente es recomendable para adquirir todas las propiedades de los alimentos y que de esta forma el cuerpo realice sus funciones de manera correcta.

Parte de la comida que los nutriólogos advierten que no debe de ser consumida o no ingerirla frecuentemente, es la comida chatarra, ya que contiene altos niveles de calorías, grasa, azúcares y/o sodio; debido a esto la aportación nutrimental es baja, de ahí su nombre, que hace referencia a lo que no sirve.

A pesar de que desde pequeños se advierte a la población de los riesgos de consumir este tipo de productos, las personas con frecuencia los compran, ya que el sabor puede convertirse en algo adictivo para quien tenga una dieta a base de refresco, comida rápida, frituras, entre otras.

Recientemente en TikTok se volvió viral una pequeña que expresó que su amor hacía la comida chatarra era tan grande, que si el riesgo era morir por consumirla, estaba dispuesta a tomarlo. El video fue subido por una usuaria registrada como Dannyela Valenzuela y hasta el momento tiene casi 4 millones de vistas .

De acuerdo con lo que se alcanza a apreciar en la grabación, la menor está comiendo pizza y la acompaña de refresco. Al inicio del video se escucha a un hombre prevenirla sobre los riesgos de contraer diabetes infantil por tomar soda, aunque lo que llamó la atención fue la respuesta de la niña, que defendiendo sus gustos, declaró que estaba dispuesta a morir porque no piensa dejar de tomar la bebida carbonatada.

“Me vale ver…, que me muera”, dijo la pequeña.

El TikTok fue subido el pasado 15 de diciembre; cuenta con más de 421 mil me gusta y 4 mil 611 comentarios en lo que otros usuarios han compartido el gusta por la comida chatarra que tiene en común con la niña, quien de acuerdo a otro TikTok de la misma cuenta se llama Luciana.

