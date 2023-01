En tono de broma, Montserrat agregó que hay ocasiones en las que le pide a Yolanda que se vean más seguido, pues suelen compartir momentos juntas en el programa.

«Ahora trae ese look porque a veces le digo: ‘nada más te veo en el programa, ya no te veo, no platicamos, no te juntas conmigo’ y me dice: ‘¿para qué te tengo que ver si siempre estoy contigo y siempre estás conmigo?'», concluyó.

No cabe duda que la amistad de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade es una de las más sólidas del mundo del espectáculo, pues a lo largo de los años se han mantenido como compañeras de trabajo, pero sobre todo como dos personas que comparten sus mejores experiencias juntas.

Con información de Telediario