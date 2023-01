México.-A través de redes sociales, un joven compartió una broma que le hizo a una chica durante su primera cita, dando como resultado una reacción totalmente inesperada por parte de la joven.

El hombre decidió llevarla a comer a un restaurante de comida mexicana y hacerle creer que pagaría la mitad de la cuenta lo que generó una gran sorpresa e indignación de la joven.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, el joven muestra que la pareja llega a comer al local y ya en la mesa comienzan a hacer sus pedidos. Cabe destacar que, en un principio el joven le cuestiona a la mujer sobre el precio de lo que esta pidiendo.

En cierto momento, el tiktoker se va al baño y confiesa tener nervios por la broma que le va a hacer a su cita.

Al terminar de comer y pedir la cuenta, esta era de 3944 pesos mexicanos. Tras esto, el joven saca su tarjeta de crédito y le dice que le cobre de ahí la mitad de la cuenta.

Tras esto, le pide a la joven que lo acompaña si ella puede darle lo que resta.

“O sea ¿cómo? ¿te tendría que poner 2.000 pesos?”, pregunta consternada la joven.

Tras esto, la situación se pone algo tensa e incluso la mesera que los atiende luce incómoda.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”, le dice la joven.

Finalmente se ve que la joven se molesta y se dirige a pagar lo que resta de la cuenta. Visiblemente molesta, la mujer se para de la mesa y se despide del hombre, sin embargo, en ese momento este se da cuenta de que en realidad está enojada, por lo que termina por revelarle que todo era una broma.

