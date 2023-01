Los cadeneros, que son aquellos hombres que se encuentran en la entrada de estos lugares y dan acceso a las personas moviendo la cadena en la entrada, vieron a la mujer y le dijeron que no podía ingresar.

«Esto me pasó el día de ayer (sábado) y pensé en ignorarlo, pero es mi deber no quedarme callada. En pleno 2023 no me dejaron pasar al antro por mi físico, ‘porque personas como yo no entran'», compartió Alondra, de 21 años.