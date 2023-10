Rusia.-En las redes sociales, un video se ha vuelto viral, mostrando un momento de extrema tensión. El video capturó el momento en que una mujer se enfrentó a un peligroso problema durante un salto en paracaídas en Rusia, cuando su propio paracaídas se negó a abrirse. Sin embargo, un instructor valiente, Nikita Kudriashov, intervino y le salvó la vida.

Las imágenes, grabadas en Kemerovo, Rusia, muestran a la mujer en pleno descenso, luchando por abrir su paracaídas mientras caía a una velocidad vertiginosa de 200 kilómetros por hora.

Los gritos de terror resonaban en el aire mientras la mujer perdía el control y se veía atrapada en una espiral mortal a miles de metros de altura.

Instructor de paracaídismo evita una tragedia

Lo que hizo que las personas los llenaran de elogios, fue la increíble velocidad de reacción del instructor, Nikita Kudriashov. En medio de la caída libre, Kudriashov demostró su valentía y experiencia al realizar movimientos precisos y arriesgados para alcanzar a la alumna en apuros.

Casi al llegar al suelo, en un momento crítico, logró ponerla en la ruta correcta y finalmente abrió el paracaídas de la mujer, evitando así una tragedia.

Este rescate tuvo lugar durante una sesión de entrenamiento en una escuela de paracaidismo en Kemerovo, Rusia.

#extreme

The coach saved the girl whose parachute did not open A resident of Kemerovo decided to jump alone with a parachute for the first time, but was unable to open it during a flight at an altitude of several thousand meters. Fortunately, the coach managed to reach the… pic.twitter.com/073JxbHvAD

— UNEWS (@UNEWSworld) October 6, 2023