Redes.-‘Yo Soy Betty, La Fea’ es una de las telenovelas más importantes de la historia de la televisión latina, obteniendo el Record Guinness por el mayor número de adaptaciones a nivel mundial, no es de extrañarse que, pese a que han pasado décadas del estreno de la versión original, el elenco regrese para una tercera parte de esta memorable historia.

La telenovela colombiana que se emitió por primera vez en 1999, se centra en el personaje de Beatriz ‘Betty’ Pinzón Solano, interpretado por la actriz Ana María Orozco, una joven altamente inteligente, pero de aspecto físico no considerado convencionalmente atractivo según los estándares de belleza tradicionales.

A pesar de su apariencia, Betty es talentosa, trabajadora y ambiciosa, la historia sigue a Betty mientras comienza a trabajar en Ecomoda, una prestigiosa empresa textil a pesar de su baja autoestima debido a su apariencia, demuestra ser una empleada altamente competente y valiosa para la empresa. La trama se complica con situaciones románticas y conflictos en la empresa, y Betty se enamora del personaje de Armando Mendoza, el presidente de Ecomoda.

Prime Video presenta el primer adelanto de la nueva temporada de ‘Yo Soy Betty, La Fea’

Pese a que al poco tiempo del estreno de la primera parte, se buscó continuar con la trama con una segunda temporada, esta no tuvo el éxito esperado, quedando completamente eclipsada, muchas personas, a pesar de haber visto la primera parte, no conocen la continuación de la historia y hasta el momento no se sabe si la versión de Prime tomará en cuenta estos episodios.

De momento, se ha estrenado ya el primer adelanto de esta tercera temporada, mostrando a le elenco original retomando sus icónicos personajes, algo que ha emocionado a los fans que llevan años esperando este reencuentro pues, pese a que la mayoría de actores se llevan bien y se reúnen con frecuencia, este es un estreno que es muy esperado desde que se anunció.

¿Qué actores regresan en la tercera temporada de ‘Yo Soy Betty, La Fea’?

Se ha anunciado que los actores y actrices Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Rodrigo Candamil, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Zharick León, Sebastián Osorio, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo, Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Estefanía Gómez volverán a sus papeles originales completando casi todo el elenco original y se ha anunciado que Juanita Molina entraría en la telenovela con el nuevo rol de la hija de Betty y Armando.

