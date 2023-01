EU.-Cuando una persona va a una cita con alguien que le gusta las expectativas son altas, pero en muchas ocasiones el encanto termina pronto.

Así le paso a un hombre en Estados Unidos al que le exigieron, por llegar tarde, pagar la comida ‘para llevar’ de los hijos de la mujer con la que salió.

A través de Twitter puede verse la incómoda situación en que el hombre se niega a pagar la cuenta si esta incluye el alimento de los menores.

Todo comenzó cuando el hombre llegó más de hora y media tarde y por ello comenzó a recibir varios reclamos.

Como recompensa, la mujer le dice que deberá pagar la comida que pida para llevar, la cual se la dará a sus hijos.

Entonces, ¿no crees que me lo debes después de hacerme esperar una hora y media?», le dice la enojada mujer.

El hombre insiste que pagará por la comida de ambos, pero no por la de sus hijos. Y la discusión sube de nivel conforme se acerca la mesera con la cuenta.

Traiga la cuenta, estoy pagando por mi comida y su comida. No voy a pagar la comida de tus hijos. No pongas ese pedido. No pongas a esos niños en mi cuenta, esos no son mis hijos”

La mesera no logra aguantarse la risa y mejor se aleja para que la pareja se ponga de acuerdo. Sin embargo, el hombre se levanta a la cocina para decirles que no no lo pagará.

Por su parte, algunos comensales no están de acuerdo con él y le dicen que es lo menos que debe hacer debido al tiempo que le hizo esperar.

Fuente Agencia