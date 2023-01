México.-Yeri Mua, influencer mexicana, continúa en la polémica con su ex pareja Brian Villegas conocido como Paponas. La influencer reveló que procederá legalmente contra su ex novio ya que asegura que en 2021 fue golpeada por su ex pareja.

A través de sus redes sociales, Yeri Mua expuso varias de las situaciones que vivió con Paponas debido a que el también influencer amenazó con exponerla en una transmisión en vivo.

A través de una transmisión en video, Yeri Mua explotó contra Brian asegurando que ya está harta de la situación y que el influencer siga perturbando su paz mental ya que la está amenazando con revelar cosas de sus amigos y sobre ella.

Puras cuentas nuevas y falsas, jaja hoy toca hablar de un tema que no muchos saben en live 😘 ya me canse!! Ya soporte mucha mamada, ni ustedes se creen su película falsa de felicidad si no ya ni me mencionaras — Brian Villegas (@_BrianVillegas) January 12, 2023

“Este pende** sigue chinga**o, sigue queriendo perturbar mi put* paz mental y lo peor es que se quiere hacer pasar como el bueno. Vi que tuiteó que no, que no se qué, que va a hablar de mis amigos y que va a contar cosas que yo le dije y que no sé cuánto”, expresó.

Ante las declaraciones de su ex novio, Yeri Mua reveló que ante la situación, decidió llevar este asunto por lo legal y afirmó que iniciará una demanda en contra de Brian Villegas, recalcando que no descansará hasta que él pague por lo que ha hecho y dicho.

“Les voy a ser bien honesta, sí va a haber un proceso legal, estoy en eso. Si él cree que va a salir con las manos libres de esto, por eso yo les dije que este tema quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado. Esto va a seguir y yo no me voy a quedar tranquila hasta que pague todo lo que ha dicho”, explicó.

Yeri Mua iniciará proceso legal en contra de su ex pareja Brian Villegas pic.twitter.com/OMtadUvC1A — La Comadrita  (@lacomadritaof_) January 12, 2023

