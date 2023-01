México.-Viviana ‘N’, mujer acusada de tirar unas aspas de lavadora a las vías del Metro de la Ciudad de México, sufrió un giro de 360 grados, luego de que solo buscaba componer su electrodoméstico y terminó siendo señalada como saboteadora del Sistema de Transporte Colectivo (SCTC) Metro.

Viviana, quien es ama de casa, se trasladó el pasado 12 de enero, desde el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México a la capital del país para conseguir las aspas de plástico de su lavadora que llevaba al menos 15 días sin funcionar.

Un vecino de la colonia Emiliano Zapata donde ha vivido toda su vida, es quien iba a realizar el trabajo de compostura y le pidió la pieza para concluirlo.

“Vino a decirme que le revisara su lavadora porque no trabajaba bien, las aspas ya estaban barridas, opté por quitarlas y como no iba a poder ir esos días al centro las quite y le dije que ella fuera a traerlas”, confirmó el señor Felipe Sánchez quien se desempeña como reparador de electrodomésticos.

“Me dice, que crees que no sirve, ya se le acabaron los estos de aquí y me enseñó porque estaban muy acabados y ahora, me dice ve a comprarla, mira de aquí fue de donde le quitó el señor las aspas, estas aspas son de aquí”, agregó Viviana en entrevista para MILENIO.

Sin embargo, mientras esperaba el tren en la zona de andenes de la estación Centro Médico, las aspas descompuestas se le resbalaron de las manos, pegaron en el andén y terminaron en las vías.

La mujer aseguró ser víctima de las autoridades, debido a que lo ocurrido fue un accidente y pidió que se realice una investigación a fondo para limpiar su nombre.

Viviana cuenta con el ticket de las aspas nuevas que acudió a comprar, incluso con la versión del propio reparador de lavadoras, pero la prueba fehaciente la tiene el propio Metro con los videos de las cámaras de videovigilancia que presuntamente no han querido entregar.

“Que entreguen los videos del Metro para que ahí vean en verdad que fue un accidente no fue que yo los aventé”, puntualizó.

Un juez con sede en la Ciudad de México vinculó a proceso a Viviana por el delito de ataque a las vías de comunicación, aunque la acusación la enfrenta en libertad, teme por su integridad.