México.-Eduin Caz compartió en sus redes sociales que no se encuentra en un buen momento de su vida, pues al llegar a su casa la encontró completamente inundada.

“Valió, familia”, escribió sobre el clip.

En una pequeña historia en Instagram, el vocalista de Grupo Firme, mostró cómo los pisos de su casa estaban completamente inundados.

Sin dar a conocer la razón de lo sucedido, el cantante utilizó el audio viral en TikTok modificado de Bob Esponja.

“Pintamos toda la casa y sin dejar gota de casa: ¡qué es esoooo!”, expresó el famoso.

Momentos antes, el famoso había estado junto a su esposa Daisy Anahy, quien lanzó una marca de maquillaje.

Luego de anunciar que su presentación en la Ciudad de México sería cancelada, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, habló sobre su estado de salud y dijo a sus seguidores que esperaba entendieran la situación.

A través de Instagram, el cantante publicó un video en el que habló de la cancelación de la presentación en la capital del país.

“Me da un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así, pero creo que es un poco obligatorio. El evento del Foro sol lo vamos a cambiar para el 10 de marzo. No es porque yo quiera, sino que estoy tardando un poco en mi recuperación porque mi sinusitis crónica estaba muy dañada ya”, dijo.

Caz dijo que su recuperación todavía es tardada y recordó que todavía será intervenido a una operación de hernia.

“Espero me entiendan, que los 54 mil boletos que ya vendimos en el Foro Sol se queden para el 10 de marzo y no les voy a fallar. Eles tengo unos artistas invitados; ya hablé con ellos y el 10 de marzo vamos a tener invitados de primera”, aseguró.