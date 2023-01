Redes.-El amor de un padre a su hija supera obstáculos inimaginables y es que ellos siempre serán los eternos protectores de sus pequeñas aunque ya sean mujeres adultas. Así lo demostró el padre de una mujer que presuntamente fue engañada por su prometido para casarse con otra persona.

En la cuenta bessyl_31 de Tiktok se compartió un video que ya alcanzó más 7 mil comentarios por la polémica escena donde un hombre interrumpe la realización de una boda para reclamarle al novio una supuesta traición.

​Es un jardín con los invitados listos, adornos y los futuros esposos quienes se disponen a iniciar el ritual de unión, sin embargo, un hombre interrumpe furioso el evento y comienza a gritar que no habrá boda por la falsa palabra que le dio el novio.

«Me van a perdonar pero aquí no hay boda ni pi… hijos de pu… semejante hijo de pu… te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes… qué me vas a decir que no ahora, me fuiste a pedir su mano hijo de pu… vengo de trabajar. Te mereces morir hijo de la gran pu… «.

En otro video se ve al padre de la novia engañada que discute con los invitados, quienes salieron en defensa del novio para intentar calmar al hombre, pero la molestia de éste no se detiene y comienza a gritar: «mi hija es ingeniera, no es cualquier mier… «.

Entre el bullicio de la pelea se escucha al fondo la voz del novio que le comunica al señor «ya me casé» y entonces el padre de la otra novia arremete contra él lanzando acusaciones de que se trata de un vividor.

En un tercer video captan la llegada de la novia a la boda, quien molesta reclama su lugar como la primera novia: «Es mi hombre». Posteriormente se arma otro revuelo en la fiesta ante la llegada de la mujer, sin embargo, ella decide irse del lugar.

Usuarios reaccionaron al video que generó polémica y en su mayoría pidieron una segunda parte sobre el desenlace la escena que ya reúne más de 3 millones de vistas y esto fue lo que comentaron los internautas al respecto:

«Eso pasó en Choluteca Honduras».

«En ese momento se sintió el verdadero terror».

«Fué directo el jefe sin rodeó».

«Pov: el Chavo tiene un hermano gemelo».

@catrachosenespanatv 😱🥴 ¡Momento que llega la “novia” a la boda de su novio y él está casándose con otra! ♬ sonido original – CATRACHOS EN ESPAÑA TV

