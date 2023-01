Desde hace algunos días los tiktokers mexicanos Kunno, Domelipa y Brianda Deyanara emprendieron un viaje en compañía de otros colegas y amigos para disfrutar de su primera visita a la nieve y para esto optaron por irse al destino de Denver, Colorado en Estados Unidos.

A partir de esto los reconocidos creadores de contenido para redes sociales han estado compartiendo en sus Instagram stories y más numerosos videos y fotografías de su experiencia en la que sin duda se han encontrado con un paisaje plagado de blanca nieve, montañas y una deliciosa cabaña.

Sin embargo esto no es todo pues Kunno quiso además aprovechar su estancia en un lugar tan particular y para ello recreó el vestuario y look de uno de los personajes animados idóneos para esta temática y sede… La reina Elsa de la saga animada Frozen de Disney.

Al influencer mexicano no le importó estar a una temperatura de menos 10 grados centígrados pues se despojó de sus abrigos y la ropa térmica para ponerse un ligero vestido en color aqua y blanco con brillos, así como una peluca rubia y así inició a personificar al personaje de cuentos de hadas infantiles.

Sin duda esta y otras ocurrencias como lanzarse de una colina son algunas de las experiencias que están disfrutando los tiktokers en esta primera escapada a la nieve.

Mientras que Kunno seguramente seguirá aprovechando las locaciones para tomarse muchas fotografías y videos, así como originar contenido muy original.

De esta manera es como están transcurriendo los primeros días de vacaciones de los influencers mexicanos quienes además de adaptarse al cambio y bajas temperaturas que están experimentando, también están buscando sacar provecho a este tipo de lugar para obtener grandes postales.

https://www.facebook.com/reel/1347876559301660?mibextid=0NULKw&fs=e&s=TIeQ9V