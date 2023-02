Redes.-Una juguetona vaquita se ha vuelto la nueva estrella de TikTokpor sus ocurrencias que tienen enamorados a miles, y su última travesura le ha valido hacerse viral en esta plataforma por meterse en la cocina de sus dueños y hacer de las suyas, arrasando con toda la comida que encontró a su paso.

Matilde (@matildeysusamigos) es nuestra alegre y coqueta protagonista, quien vive en una hacienda de Colombiaal lado de su familia humana que la engríe como una más, por lo que tiene permitido ingresar a diversas zonas de la casa, pero sus dueños jamás pensaron que los sorprendería en la cocina a media mañana cuando se encontraban preparando el almuerzo.

“Matilde se la quiere pasar en la cocina más que en el potrero”, dice así la leyenda del video que viene acumulando más de 1.3 millones de vistas, donde vemos a la alegre vaquita adentrándose a la cocina con una actitud “campechana” como desvergonzada, con una mirada traviesa que vaticina lo que sucederá.

Nuestra amiga de cuatro patas olfatea todo y quiere llevarse cuanto puede a la boca, es de esos parientes que no saben cocinar en lo absoluto, pero que cuando huelen algo rico se acercan a este espacio para picar alguno de los manjares que se están preparando.

De inmediato, miles de internautas no pudieron resistirse a los encantos de Matilde, y lo hicieron saber en la caja de comentarios: “en el potrero no se echan buenos chismes, en la cocina sí”, “señora, ¿qué se siente tener la vida de mis sueños?”, “está viendo si no están cocinando a sus compas”, “esa vaca nunca será sacrificada, es un miembros más de la familia”, “quiero vivir ese sueño, señor Pool”, “qué hermosa tu granja”, “amada Matilde, es que eres parte de la familia, hay que enterarse de todo”.



