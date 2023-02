Estados Unidos.- La crítica, el público e incluso sus compañeros del gremio actoral estaban convencidos que su protagónico en la película “The Woman King”, que recaudó más de 92 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo, le valdría a Viola Davis la nom i n ación al Oscar a Mejor Actriz en la próxima entrega de los premios de la Academia, pero no fue así. No está considerada entre los nominados.

ADVERTISEMENT

La estrella, quien ganó en 2017 el premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, criticó duramente la forma en que Hollywood “avergüenza” a las actrices por envejecer y reveló la forma en que ha logrado reconciliarse con su físico.

La actriz de 57 años recalcó la presión social ejercida sobre las mujeres en el negocio cinematográfico, para que mantengan su apariencia juvenil.

ADVERTISEMENT

“La industria es muy consciente de la imagen, luego tienes la presión social sobre las personas, luego tienes una tormenta perfecta de mucha discriminación por edad”, expresó. La actriz comentó que hay que liberarse de esa vergüenza al envejecer.

“Pero aquí es donde realmente creo que entra en juego la crisis de la mediana edad. Se trata de liberarte de todo eso. Encuentro que muchas veces en Hollywood hay un gran factor de vergüenza con el envejecimiento y no ayuda a las mujeres, especialmente porque nuestro valor a menudo reside realmente en cómo nos vemos, qué tan bien cocinamos y cómo criamos a nuestros hijos”, aseguró.

¿Quién es Viola Davis?

Es una actriz y productora estadounidense. Desde joven, había mostrado interés en la actuación y se graduó con honores de la Rhode Island College en 1988 y luego en la Escuela Juilliard en 1993. Su carrera profesional comenzó en el teatro actuando en la obra As You Like It, y fue desarrollando papeles secundarios en series de televisión como NYPD Blue.

Davis protagonizó Widows (2018) y recibió elogios de la crítica, con una nominación a los BAFTA. Luego, dio vida a la cantante Ma Rainey en Ma Rainey’s Black Bottom (2020), actuación que le dio su sexto SAG y una nominación a los Óscar y los Golden Globes.

Had such an amazing conversation with the beautiful and talented, Jennifer Lawrence for @Variety's #ActorsOnActors. https://t.co/9i3WKGO2Uz pic.twitter.com/u1DyLBEi59 — Viola Davis (@violadavis) December 8, 2022

Con Información de Comunicado