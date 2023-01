EU.-El «sueño americano» es perseguido por millones de mexicanos, quienes con la idea de mejorar su situación economica no dudan en ariesgarlo todo con tal de llegar a los Estados Unidos.

Largas horas de trabajo y esfuerzo permiten ahorrar para poder crear un patrimonio, aunque, no siempre los sueños se concretan de la manera en que se planean. Al parecer, así acurrió con un joven migrante de origen mexicano que compartió su historia.

ADVERTISEMENT

A través de la cuenta (hectorramirez731) de Tiktok, el usuario indetificado como El Etor publicó un video en el cuenta que después de enviarle una fuerte suma de dinero a su mamá, quien reside en México, para que comenzara a edificar su casa, ella decidió darle otro uso , lo que decepcinó al joven.

Según su narración, el joven envió 100 mil pesos mexicanos a su madre con la indicación de que lo utilizara para construir su casa en su pueblo; sin embargo, su madre le prestó 70 mil pesos a su otro hijo para que se comprara un coche y aunque le prometió que le pagaría ese dinero, él duda que esto ocurra.

«Yo triste porque mande 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro (que cuando se venga al norte me los paga)», se lee en el texto del video.

En el video, mientras se le observa caminar pensativo sobre la nieve, señala que enterarse que el dinero que le había enviado a su mamá, desde Estados Unidos, había tenido otro destino, cuestionó a su madre y al final, él fue quien terminó regañado.

Mi mamá es así con mi hermano y él tiene 45 y yo 28 años, me alejaré de ellos porque son así»; «Por eso yo no mando nada, solo para que coman, porque también me gastaron mis pesitos»; «Esos creo que no quieren que uno vuelva jamás porque no nos ayudan a ahorrar nada, allá todo se gastan» y «Solo dale bendiciones a tu mamá y hermano, diles adiós y corta lazos porque el amor de ellos es Western Union», fueron algunos de los comentarios de los internautas.