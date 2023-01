México.-Es común que los comediantes utilicen algunos momentos trágicos para hacer sus chistes, sin embargo, hay antecedentes de que esto ya no está bien visto, no a todos les parece gracioso reírse de la pérdida de una vida.

Resulta que un standupero realizó un chiste sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, famoso por su papel de Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’ y, por supuesto, lo tundieron en redes sociales.

David Acosta es el nombre del comediante, quien publicó en su cuenta (davidacostand) de TikTok, un video con una parte de su rutina donde menciona a Ocaña, quien fue asesinado el pasado 29 de octubre de 2021 tras una persecución policial.

En la grabación, se escucha que David dice: ‘La muerte de Octavio Ocaña fue muy de literatura porque fue así de Octavio… ¡Paz! (haciendo referencia al sonido del disparo)’, expresión que lejos de causar gracia, provocó abucheos del público.

Y por supuesto, en redes sociales tuvo muy malos comentarios:

‘No es por ahí’ / ‘El chiste es malo’ / ‘Sigo esperando el chiste’ / ‘Solo lo hizo para generar polémica y hacerse popular’ / ‘Eso no es ni humor negro, no provoca nada’ / ‘No tuvo nada de gracia’ / ‘Se ve que no tiene chistes buenos este comediante’, escribieron algunos.