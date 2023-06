México.-Cómo en todas las manifestaciones en contra del movimiento transformador, una vez más y hizo su aparición en las calles, únicamente para causar críticas, la diputada María Clemente García, quien increpó a una de las manifestantes y no sólo la insultó y le dijo que ella no la representa, que porque representa sólo a la gente pobre, sino que además en tono amenazador se le acercó, mientras era grabada, y le increpó: » maldita vieja fifi, por tu culpa la gente es pobre».

La diputada María Clemente García sigue generando ruido negativo cada vez que se aparece en público; ya lo hizo en otras marchas de la oposición, como cuando se acercó a la gente para insultarla e incluso a uno de ellos le lanzó un escupitajo, lo que no habla nada bien de alguien que tiene la investidura legislativa.

Otro de sus tropiezos fue cuando peleó con los encargados del gimnasio a donde asiste porque puso su bocina personal a buen volumen, escuchando reguetón (más precisamente Gatita de Bellakath), rompiendo las reglas del lugar y haciendo un escándalo acusándolos de discriminación. Sobra decir que unas semanas antes de que seis millones de personas recibieran a Lionel Messi como un héroe nacional en Argentina, María Clemente lanzó la propuesta, que nadie siguió, de declarar a Messi persona non grata para México.

Las polémicas la han llevado a rebasar límites que la colocan en como blanco de críticas, e inclusive el pasado 30 de marzo la misma diputada María Clemente se comprometió a portarse bien, de acuerdo con un comunicado emitido por su partido en los siguiente términos:

«La diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, ofreció disculpas públicas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y manifestó su disposición al diálogo en aras de lograr reconciliación.

«La diputada expresó que, en congruencia con los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ‘debo ofrecer disculpas públicas a la doctora Claudia Sheinbaum, compañera, militante de Morena, por las declaraciones emitidas en los meses previos’.

«En el marco del mes de marzo en el que se demanda la erradicación de un México misógino, la diputada manifestó que la empatía, el respeto y la sororidad entre mujeres militantes de la Cuarta Transformación debe ser siempre el motor que reitere la necesidad de mantener la unidad, frente a los embates del patriarcado y el neoliberalismo.

«García Moreno agradeció a la jefa de Gobierno, a la senadora Citlalli Hernández, y a la contadora Bertha Luján, por la confianza depositada en ella, pues “ustedes sabían que soy una mujer sobreviviente de consumo de sustancias psicoactivas, víctimas de violencia de género y de un montón de cosas más, que repercuten en mi estado de ánimo y por tanto en mi carácter y en mi diálogo público”.

«Declaró que se trata de funcionarias de primer orden, conscientes de que las personas pobres y vulnerables también tienen derecho de ser representantes populares.

“Emito este mensaje en vísperas de poder reconciliarnos y trabajar juntas porque aún, a pesar de todo, me preocupa mucho la Ciudad de México y sé que tenemos que estar juntas para combatir a la derecha y que no haya ningún triunfo de ellos en la Ciudad de México en el 2024”, subrayó.

«La diputada federal manifestó que reconocer los errores y rectificar es también un acto político».

Este compromiso de la diputada con la Jefa de Gobierno fue difundido el 30 de marzo, y un mes y medio después, Maria Clemente García sigue demeritando el trabajo legislativo y poniendo en el suelo el nombre de su partido. Una vez más su imagen se volvió tendencia en redes sociales, en el peor momento para Morena, a una semana de las elecciones de Coahuila y el Estado de México.