México.-Peso Pluma, cantante mexicano de corridos tumbados, ha adquirido gran popularidad en los últimos días con sus canciones, las cuales se escuchan por todos lados y por lo cual, no es raro que hasta los más pequeños las conozcan.

Sin embargo, pese a la popularidad que el cantante tiene, una profesora de preescolar se negó a poner canciones de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre verdadero de Peso Pluma.

A través de TikTok, la maestra identificada como @MaestraMieldeMaple compartió un video en el que se niega a ponerles música de Peso Pluma, al considerar que esas “no son canciones para niños”.

La maestra les preguntó qué canción querían escuchar, y emocionados los niños pidieron canciones de Shakira y Peso Pluma.

“¿Quieren que ponga música?”, les preguntó la maestra.

-“¡Sí!”, respondieron emocionados los niños.

-“Yo quiero que ponga la canción que dice: ‘Quiere que le ponga música para que baile la bebé’”, se escucha decir a una menor.

-“Esas son canciones que no son para niños”, les dice la maestra.

-“La de Shakira”, piden los pequeños.

-“¿No quieren que les ponga la de la patita Lulú?, cuestiona la docente.

-“¡Ay, no!, reclaman.

-“La canción de Peso Pluma”, dice otro alumno.

-“A ver, esas canciones no son para niños. No es una canción correcta porque no dicen nada como las canciones que cantamos aquí en la escuela”, explica la maestra.

Finalmente, la profesora les puso “canciones infantiles bonitas”, y señaló que no lograron convencerla y les indicó que no les pondría canciones que no son para niños.

