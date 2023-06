México.-A pesar de que en Estados Unidos La Sirenita ha sido un éxito rotundo, tras recaudar unos 117.5 millones de dólares (mdd), con la posibilidad de llegar a 120, en el resto del planeta el refrito de Disney ha sido recibido con muy poco interés, pues ni siquiera ingresó 100 mdd en sus primeros cuatro días de exhibición.

Según el portal Deadline, la película recaudó sólo 68.3 mdd en el mundo (sin contar EU), lo que la vuelve uno de los peores estrenos de live-action en años recientes. Se espera que logre recaudar 163.8 mdd en su primer fin de semana, lo que la convierte en el gran fracaso de la temporada.

A pesar de que no se estimaba una gran acogida fuera de la Unión Americana, tampoco era de esperarse estos resultados decepcionantes. Una de las razones es porque las áreas siempre fuertes para Disney, como Latinoamérica y Europa, no están respondiendo como lo hacen tradicionalmente.

El problema más grande se da en China, pues el remake no ha capturado al público y lleva solamente 2.5 mdd. Incluso, en todo el continente asiático, el largometraje ha sido ignorado.

De forma curiosa, el mejor mercado después de Estados Unidos es México, donde ha recaudado 8.5 mdd, y se perfila como uno de los mejores debuts del 2023.

¿Se recuperará?

Empero, las perspectivas no son tan esperanzadoras en próximas semanas, toda vez que están en la fila varios estrenos que le restarán audiencia, como Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Flash y Transformers: El Despertar de las Bestias, esta última franquicia mucho mejor posicionada en China que prácticamente cualquiera de Disney.

La Sirenita, cuyo presupuesto es de unos 200 mdd, deberá recaudar al menos 600 para recuperar su inversión, lo cual luce bastante complicado hasta el momento, pues los primeros días de exhibición por lo general son los más fuertes y la taquilla va cayendo paulatinamente.

Con Información de Comunicado