México.- A través de TikTok, un profesor de una universidad privada ubicada en San Nicolás de los Garza, expuso el caso de una de sus alumnas quien faltó a una de sus clases por ir a conseguir boletos para el concierto de RBD en Monterrey, Nuevo León.

En el video, el maestro identificado como Armando Saldivar, le pide a su alumna a quien nombra Asalia, que lo escuche y empieza explicarle cuál es su obligación como estudiante: avisar si va a faltar a clases y pedir la tarea, dos actividades que la estudiante no hizo y por las cuales el maestro se mostró molesto.

“El 19 fue jueves y no viniste y tu obligación -donde andes no me importa- tienes que avisar y no avisaste y no preguntaste tarea, entonces, ¿Tú crees que yo te voy a aceptar la tarea otro día? ¡Claro que no! Y lo sabes perfectamente”, le dijo el profesor quien se grababa con su celular mientras sostenía la conversación con la alumna.

Ante el cuestionamiento hecho a su alumna sobre si ella creía que él le iba a aceptar la tarea, Asalia le respondió que sí a lo cual, su maestro le reviró diciéndole: “¡Entonces, tienes falta!» argumentando que no había justificación alguna para faltar a clases.

Sin embargo, para Asalia sí había una justificación y esta era que había ido a conseguir boletos para el concierto de RBD y que además había aparecido en la televisión, ante estos argumentos la molestia del profesor aumentó y le dijo: “Saliste en la tele, y ¿a mí qué?, ¡No mi amor, usted aquí no viene a hacer lo que se le pega su gana, ¡Oyo!”.

Al publicar el video en su cuenta de TikTok, el profesor Armando Saldivar escribió a manera de advertencia: “Antes de tirarme hate, que es muy bien recibido escuchen el motivo por el cual Asalia quería que le justificara su falta y su actividad, ¿debería hacerlo?”, escribió el maestro.

Tras su publicación, el video a obtenido miles de “me gusta” y también ha desatado opiniones divididas entre los usuarios de TikTok, pues algunos apoyan al maestro y se preguntan “¿Qué onda con esos alumnos?”, o “Reprobada ya de una”, mientras que otros alaban la paciencia del docente y sienten empatía con él, incluso una usuaria identificada como crisarellano106 escribió:

“Lo que callamos los maestros…somos seres incomprendidos…para la sociedad debemos tolerar la incompetencia de los alumnos.”

Constantemente, el maestro Armando Saldivar publica distintos videos en TikTok, en donde comparte los regaños que da a sus estudiantes, dándoles derecho de réplica, pero no siempre dejándoles ganar la batalla.