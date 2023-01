México.- La sesión de fotos que Michelle Rodríguez realizó para una famosa revista de moda ha recibido elogios por parte de muchas personas, pero también ha sido criticada por otros tantos.

Ante los comentarios negativos, colegas y amigos de la actriz y comediante han salido en su defensa, entre ellos destaca María León, quien publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

Es muy fácil escribir una opinión sin fundamentos desde el sillón de una casa, sin saber lo difícil que ha sido el camino de las personas. Lo difícil que es ser mujer en esta industria, lo difícil que es destacar sin cumplir con los estándares estéticos

La artista tapatía se declaró fan de Rodríguez debido a su talento y aseguró que desde que se volvieron amigas ha sido testigo de todo el trabajo que ha hecho para ganarse un lugar en la industria del entretenimiento.

Esta portada glorifica que a pesar de todo lo que esta industria pudiera poner en contra; el talento, el esfuerzo y el trabajo te llevan a cumplir tus sueños, y no solo me parece lo más sexy del mundo, me parece inspiración pura! Gracias @michihart por ser este ejemplo de que no hay imposibles, te amo y admiro tanto

