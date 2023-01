Redes.- Ser madre y padre no es fácil y uno de los grandes retos siempre es la educación, sin embargo, hay padres y madres que sorprenden con las medidas que toman para darles lecciones de vida a sus hijos. Así es el caso de una mujer que le cobra a sus hijos por comida y servicios.

En un video que circula en Tiktok, la usuaria @dysfunctionalmummy dio a conocer que sus hijos deben pagar cuentas en casa para obtener comida y algunos servicios ya que de esa manera ellos entienden en valor de cuidar el dinero.

“Una vez que tienen su dinero, una vez que se ha repartido todo y tienen su salario, se van y todos tienen una lista de las facturas que pueden pagar. Si no lo pagan, no tienen acceso a él”.

Ashleigh, como se hace llamar en su cuenta, señala que les da papeles para que puedan llevar a cabo el conteo de lo que deberán pagar, es decir, pagan con dinero falso:

“Si no pagan su factura de Internet, cambio la contraseña de Wi-Fi para que no tengan Wi-Fi. Algunos tienen teléfonos: intentaron conectarse desde su teléfono y pasar el mes, pero eso no funcionó, así que es bastante divertido”.

Cuenta que cuando les dio la noticia de que tendrían que ser responsables y pagar sus propias cosas algunos de los pequeños se asustaron y algunos incluso parecía que romperían en llanto, pero asegura que esta medida es por su bien.

“Cuando les dije que tenían que pagar la comida, algunos parecían que iban a llorar y cuando les expliqué que era dinero falso y que no tenían que hacer nada, solo les iba a dar el dinero. y simplemente me lo iban a devolver, todavía estaban tan molestos que estaban perdiendo dinero”, finalizó.

Redes reaccionan

En redes los comentarios de sorpresa no faltaron y tampoco aquellos donde apoyan la idea de la mujer, incluso algunos pensaron en emplear el método con sus propios hijos. Esto dijeron:

«¿Cómo fue el cambio de la escuela normal a la educación en el hogar? ¿Y tienes que tener alguna titulación?».

«Wow que gran idea. Doy educación en casa y creo que podríamos intentarlo. debo admitir que apareció el video y me sorprendió haber visto este».

«Siempre tuve mi corazón puesto en la educación en el hogar, y estamos comenzando septiembre, mi hijo mayor acaba de cumplir 4 años y mi hijo menor acaba de cumplir 3 1/2».

