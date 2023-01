su padre de niño

le apodó el Ratón;

un jefe con mucho cerebro,

es hijo del Chapo,

aquel señorón”.

El tema cuenta cómo fue la vida del hijo del Chapo, menciona a sus hermanos Alfredo y Archivaldo, así como su amistad con un sicario conocido como El 90. También se destaca su liberación por parte de las Fuerzas Armadas aquel 17 de octubre de 2019, así como sus “disculpas” tras los eventos de violencia que se generaron.

En tanto, en la letra del corrido se cuenta la razón por la que El Ratón no “peleó”: la vida de sus hijas, mientras que agradeció a “la plebada” por interceder a su favor frente a los elementos federales.

“Soy El Ratón,

soy Ovidio soy Guzmán hijo del Chapo,

soy hermano de Alfredito y de Archivaldo,

y, por cierto, me disculpo

por lo del Culiacanazo.

Yo no peleé,

pues la vida de mis hijas fue primero,

y agradezco a la plebada el jueves negro,

se rifaron por mi cuero

con todos los del gobierno”.

Por su parte, en dicho tema musical se menciona la ausencia de su padre en la actualidad, pues se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ADX Supermax en Florence, Colorado, Estados Unidos. “Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, es difícil no tenerlo aquí a mi lado, y me duele que no esté, siempre voy a respetarlo”, se puede escuchar.

Por otro lado, el tema —en algún momento— puso en apuros al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien llegó a interpretarlo. En 2021 el cantante de regional mexicano cantó el tema en el Coachella Valley Music and Arts, por lo que fue criticada la apología al narcotráfico, mientras que, por otro lado, sus fans le pidieron la grabación del corrido.

Frente a ello, el cantante salió a aclarar la situación al señalar que la canción no le pertenece, sino que únicamente la interpretó en una fiesta privada. “Esta canción es de mis amigos de Código. No va a salir con Grupo Firme, no está en las plataformas de Grupo Firme. Así que animo y todo el éxito para mis amigos de Código”.

Con información de Infobae