Redes.-Cada vez más personas recurren a las redes sociales para denunciar las injusticias que viven o cosas con las que están en desacuerdo y hace unos días se viralizó en Facebook una publicación de una usuaria de Colombia llamada María Alejandra, quien acusó a su amiga de haberle robado el iPhone de su mamá cuando la invitó a que fuera a su casa.

De acuerdo con la joven, fue el 27 de diciembre de 2022 que su amiga llamada Nayalith estuvo en su casa y aprovechó un descuido para robarse un iPhone 8plus que estaba en la sala. Debido a que el celular era de su mamá, María Alejandra le exigió que se lo regresara y aunque al principio lo negó, después su amiga admitió que sí se lo había llevado y lo empeñó por 200 mil pesos colombianos (820 pesos mexicanos).

María Alejandra aseguró que ella le tuvo que dar los 200 mil pesos colombianos a Nayalith para que sacara el celular de la casa de empeñó porque ella no tenía dinero y acordaron que se los pagaría, sin embargo, a la fecha ni ella ni sus familiares le han dado el dinero por lo que decidió exponerla en su cuenta de Facebook.

«Le di la confianza de ingresar a mi casa y la defraudó ROBANDO de mi sala, aprovechando un momento de descuido, el celular de mi mamá un IPhone 8plus. El día 27/12/22 en primer momento se negó, pero luego reconoció que sí lo robó, le tuve que dar 200 mil pesos para que lo sacara porque lo empeñó y esperé todo este tiempo(…) Recurrimos a su mamá y esta dijo que su papá pagaría y luego todos dijeron que no asumirían un error de ella», relató la usuaria.

Junto a su publicación María Alejandra adjuntó algunas capturas de pantalla de las conversaciones que ha tenido con Nayalith, donde primero acordaron que le daría los 200 mil pesos colombianos para que le regresaran el celular y posteriormente, donde la joven le promete en diversas ocasiones que pronto le regresará el dinero que le dio, pero que ya no moleste a su familia.

La publicación ya acumula más de 3 mil reacciones, pero además fue compartida en otros grupos de Colombia donde se viralizó, y decenas de usuarios se solidarizaron con María Alejandra, además, salieron otras personas que acusaron a Nayalith de también haberles robado o deberles dinero.

«Denúnciala en la Fiscalía, la puedes denunciar por 3 delitos: abuso de confianza, hurto agravado y por extorsión». «No es persona de confiar, apenas te descuidas te roba lo que sea, en mi caso el celular». «Que vergüenza que trabaje si quiere plata». «Yo quisiera saber por qué no pagas nena, le debes a media Cartagena», se quejaron otros usuarios.

Debido a la cantidad de mensajes que recibió Nayalith luego de que la acusaran de robarse un iPhone y empeñarlo, decidió cambiarse el nombre en Facebook. Después publicó un mensaje donde admitió que sí se llevó el iPhone, pero aseguró que lo hizo porque su amiga la agarraba de «mandadera» y niñera de su hijo, pero nunca le pagaba.

«Hoy vengo yo Nayalith a defenderme de María Alejandra, porque una acción tiene otra reacción… Me andas difamando de ladrona sabiendo tú desde que me mudé en tu apartamento me agarraste de tu mandadera, me hacías levantarme bien am para llevarme a trabajar a tus eventos de decoración y nunca me diste ni para el agua, me ponías a cuidar al bebé y aún así no me pagabas (…) Procura ser buena paga para que sean contigo igual», se defendió la joven.