México.-La cantante y compositora Flor Amargo compartió un video en el que enseña la ropa «sin género» que compró en una tienda del centro de la Ciudad de México. La artista compartió con sus fans cómo superó el pesado estereotipo femenino que su papá le impuso cuando era niña. A través de su cuenta de TikTok la cantante presumió su «Ropa sin género».

ADVERTISEMENT

La cantautora cuyo nombre real es Emma Mayte Carballo Hernández es una defensora de los derechos de las personas que se identifican como LGBT+. Por esa razón buscó ponerle fin a la identidad impuesta que su padre le asignó y compró un traje azul en una tienda de caballeros. La compositora compartió el momento a través de las redes sociales.

«Desde niña me acuerdo cómo lloraba, porque me hacían ponerme el vestido, odiaba los vestidos y mi papá me decía ‘te quiero ver todo el tiempo de vestido, y si no…'», dijo la compositora Flor Amargo, quien visitó un centro comercial donde compró unos boxers de hombre y un traje. «Quiero decirles que hice las compras de toda mi vida, mi sueño hecho realidad. Me compré un traje y me compré los calzones que siempre quise», dijo.

ADVERTISEMENT

La cantante Flor Amargo volvió a causar polémica en redes sociales el pasado diciembre de 2022. La artista rompió en llanto frente a sus seguidores porque la han criticado fuertemente por utilizar lenguaje inclusivo, y declararse como persona no binaria. Cabe recordar que hace más de un año, la cantante mexicana se declaró de género fluido y hace aproximadamente un mes aseguró que era una persona “no binarie” mientras compraba un traje azul con corbata y moño.

Tras ello, la joven artista ha recibido un sinfín de críticas, debido a que usuarios más conservadores reprochan que el lenguaje inclusivo no es aceptado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE). «Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo”, lamentó.