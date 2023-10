México.-El amor entre mascotas y dueños no conoce fronteras, pues así lo demostró un hombre que se volvió viral en plataformas sociales por pedir con desesperación que alguien adoptara a su perrito pues él se encuentra actualmente desahuaciado.

El conmovedor video rápidamente alcanzó gran popularidad en TikTok pues la petición del paciente resultaba sumamente abrumadora y desgarradora para los internautas, quienes no dudaron en solidarizarse con él.

El video comienza con el perrito a los pies de la camilla, se para en dos patitas para alcanzar a verlo, mientras le mueve la colita y posteriormente se acuesta en un cartón junto a su amigo humano para hacerle compañía.

El hospital ha permitido que el canino se quede con su dueño, quien vive los últimos momentos de su vida, por lo que el animalito no quiere despegarse de él y paciente se recuesta cerca para pasar el mayor tiempo posible juntos.

Sin embargo, el tiempo del hombre está contado al tratarse de un enfermo desahuciado, por lo que en un video pide al mundo que alguien se haga responsable de su mascotita cuando él trascienda, por lo que lanza un devastador mensaje.

En éste ruega para que una persona responsable y amorosa adopte a su mejor amigo, pues es su mayor preocupación saber que estará en las manos correctas cuando él ya no esté y así el peludito no quede solo.

«Que se lo lleve alguien que de verdad lo estime… nada más eso».

Una mujer bajo el usuario @normaecha graba todo y le dice al señor que no se preocupe porque todo estará bien para su ‘perrhijo’, incluso le cuestiona lo que pide la adopción del lomito y comienza a darle opciones con el fin de hacerle una lista.

«¿Qué cosa quisieras que pase con tu perrito? Que alguien venga, que lo quiera, que le de su comidita… no te preocupes, Dios existe sabes, no te preocupes vamos a ver cómo se hace eso».

Hasta el momento Firulais, como se llama el animalito, sigue en busca de un hogar. Se encuentran en Perú y ‘su humano’ está internado en el Hospital Carrión; mientras tanto el peludo no se despega de su amigo, incluso lo acompaña a cada estudio que necesite y con ánimo le mueve la colita para darle alegría.