México.-Con frecuencia, los usuarios de teléfonos móviles se enfrentan a una situación molesta: recibir llamadas de números desconocidos que nadie contesta y que se cortan abruptamente.

¿Te has preguntado por qué sucede esto? A continuación, te explicaremos este fenómeno, conocido como «llamadas fantasma».

Es esencial comprender que existen dos tipos de estafas que se ejecutan a través de llamadas telefónicas en smartphones. Una de ellas se llama «vishing», mientras que la otra se conoce como «wangiri».

¿Cómo son las ‘llamadas fantasma?

El «vishing» es el tipo de estafa más común en las llamadas telefónicas, y ocurre cuando la persona que llama responde e intenta hacerse pasar por tu banco.

Por otro lado, el «wangiri» es cuando el receptor de la llamada responde y, automáticamente, la llamada se corta. Esto hace que la víctima devuelva la llamada, generando así ingresos para el estafador.

¿Por qué recibimos llamadas sin respuesta?

Existen dos razones detrás de este tipo de llamadas en las que nadie contesta y cuelgan, y ambas están relacionadas con el telemarketing.

En primer lugar, algunos centros de llamadas utilizan sistemas de marcación predictiva que detectan cuando levantas el teléfono e intentan conectarlo con un operador. Esto puede llevar unos segundos.

Si no pueden asignarte a un operador de inmediato, la llamada se corta automáticamente. Por otro lado, el sistema también puede intentar detectar una voz humana antes de transferirte a un operador. Si no respondes con el clásico «bueno» u otra respuesta esperada, la llamada se desconectará.

¿Cómo evitar caer en estafas telefónicas?

Para evitar caer en estafas por llamadas telefónicas, es importante tomar precauciones y estar alerta. Aquí tienes algunos consejos para protegerte:

Verifica la identidad: Si recibes una llamada sospechosa de alguien que afirma ser de una entidad financiera, una organización o una empresa, no proporciones información personal de inmediato.

No compartas información confidencial: Nunca reveles información confidencial por teléfono, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios. Las entidades legítimas nunca te pedirán estos detalles por teléfono.

No devuelvas llamadas desconocidas: Si recibes una llamada de un número desconocido y nadie responde, evita devolver la llamada.

Bloquea números no deseados: Si recibes llamadas recurrentes de números desconocidos o no deseados, considera bloquearlos en tu teléfono. La mayoría de los dispositivos móviles tienen la opción de bloquear llamadas no deseadas o utilizar aplicaciones de bloqueo de llamadas.

Mantente actualizado: Asegúrate de tener instaladas las últimas actualizaciones de seguridad en tu teléfono.

Ten cuidado con las ofertas demasiado buenas: Investiga la validez de la oferta y evita proporcionar información personal o financiera sin antes verificar la autenticidad de la llamada.

Reporta las llamadas fraudulentas: Si has sido víctima de una estafa telefónica repórtala de inmediato a las autoridades locales o a la empresa o entidad implicada. También puedes informar a tu proveedor de servicios telefónicos sobre números de teléfono sospechosos o llamadas fraudulentas.