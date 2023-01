Redes.-Por mucho tiempo se ha dicho que los perros son los mejores amigos de los hombres, porque siempre están ahí a tu lado incondicionalmente sin importar qué temporada de tu vida estés atravesando, si tienes o no tienes dinero, si te va o no te va bien en el amor, si tienes o no para comer, ellos siempre están ahí haciéndote compañía.

Es por eso que se han ganado este título y la verdad lo tienen muy merecido porque literalmente te acompañan hasta la muerte como fue el caso de una mujer que tenía un perrito el cual la acompañó hasta su último día de su vida, si no lo has visto aquí abajo te dejo la liga para que me creas.