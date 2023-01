Después, los reporteros lo cuestionaron sobre la música del momento y sus gustos, a lo que el cantautor argentino expresó: «A mí no me gusta el reguetón, lo dije siempre y no me parece. Una cosa es el género urbano y otra el reguetón. El género urbano es un poquito más digno».

Además de esa polémica, Laureano Brizuela, de 73 años, habló sobre los conflictos que tiene la Shakira en el plan sentimental y también con el fisco en España, problema similar al que él tuvo a finales de los años ochenta.