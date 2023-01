México.-El caso de un gato que le llevó a su dueña un par de servilletas cuando ella se lo pidió, se hizo viral en las redes sociales esta semana. El video, que dura poco más de 25 segundos, captó la atención de millones de internautas en la red social china, TikTok.

El felino, que lleva por nombre Botones, sin dudarlo, trepó hasta la mesa y recogió un par de ellas para llevárselas a su dueña.

Después de su publicación, el video se hizo popular en poco tiempo, ya que dicha situación conmovió a los usuarios de internet, pues comentan que no es nada común ver que un gato realice este tipo de peticiones.

Al momento, la publicación cuenta con más de siete millones de reproducciones y 13 mil comentarios, entre los más populares están: “Hermoso, se ve que si hace caso desde el momento que entiende bien por su nombre no todos los gatos lo hacen”, “Tú le dices que hacer, él decide cuándo”, “No me gustan los gatos, pero este me dejo sorprendida, son muy inteligentes” o “Siempre vi perros amaestrados pero gatos, nunca”.

