México.-Niurka Marcos pausó su escándalo con Maryfer Centeno para defender públicamente a Shakira ante señalamientos de despecho. Y es que la estrella colombiana desató criticas en redes sociales por aprovechar su sesión musical con Bizarrap para lanzarse, una vez más, en contra de Gerard Piqué por su controversial rompimiento.

Fue durante un encuentro con medios recuperado por Despierta América donde Niurka Marcos simpatizó con la oriunda de Barranquilla por arremeter en contra del exfutbolista en una canción que ya superó las 28 millones de visualizaciones en YouTube. Asimismo, aseguró que en ningún momento ha percibido que la cantante sea una mujer despechada, mucho menos por contar su versión de su separación.

Cada quien que haga con su vida y con sus decisiones lo que quiera. La señora está en todo su derecho de expresar su dolor porque la audiencia la ha acompañado, la ha apoyado, ha triunfado y ha trasmitido a las personas, no solamente a las mujeres, sino a los hombres que también empatizan con ella, cómo ella ha superado su tema.

La cubana explicó que Shakira está triste por todo lo que pasó, pero no está despechada, ya que una persona que se encuentra en esa situación sigue buscando el cariño de quien la abandonó y ruga por regresar, algo que está fuera de la colombiana, pues en su canción dejó muy claro que no quiere saber nada más del padre de sus dos hijos: Sasha y Milán.

Despecho o ardides es una mujer o un hombre que está echando pestes de su ex, pero que todavía se lo cog*. ¿Entendieron eso? Que tú hayas terminado con tu pareja, que estés enojada, que estés hablando muy feo de él , pero que si él regresa a ti tú te lo vuelves a cog*r, porque te falta más de él […] No creo que ella quiera que esté cerca de sus hijos viviendo en Madrid”, yo no creo que ella quiera que él vuelva a ser su hombre.

Niurka, muy a su estilo, argumentó que cualquier persona puede externar su dolor a través del arte y de cierta manera mostró su apoyo a la latina más famosas en los últimos años.

Con Información de Comunicado