México.-Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, y una de las preventas más esperadas del año, llegó: la de los conciertos de RBD en México, que se agotaron en cuestión de minutos.

La tarde de este jueves en punto de las 14:00 horas comenzó la preventa después de que ayer se anunciara una segunda fecha de RBD en Foro Sol.

ADVERTISEMENT

Sin embargo, minutos antes de que diera inicio, la página de Ticketmaster arrojó una advertencia en la que señalan una disponibilidad muy limitada de boletos debido a la alta demanda del evento, lo que provocó la molestia de muchos fans de la agrupación.

Las y los usuarios en redes sociales comenzaron la conversación sobre el tema desde antes de que la preventa iniciara, y como señalaron algunos, la página de Ticketmaster comenzó a presentar fallas durante la compra de boletos.

A solo unos minutos de dar por iniciada la preventa -29 para ser excactos-, la página de la boletera señalo que ya no existía disponibilidad para ninguna de las dos fechas en Foro Sol, lo cual molestó a todos aquellos fans de RBD que estaban formados en la fila virtual por un boleto.

“Los boletos designados para la Preventa Citibanamex se han agotado, mañana habrá más disponibilidad de boletos durante la Venta General”, se lee en la página de la boletera.

Aún sin disponibilidad de boletos, la página permitía seguir formados a los fans de RBD para después señalar que no había entradas.

Como era de esperarse, en redes sociales comenzaron las quejas hacia Ticketmaster, pues muchos consideran que fueron muy pocos boletos los que permitieron comprar en la preventa, además de que en algunos casos, la página no permitía avanzar en la compra.

Otros comentarios solicitan que la agrupación abra más fechas no solo en CDMX, también en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Al momento de esta redacción, ni las redes sociales de la agrupación, ni las de la boletera, ham mencionado algo al respecto sobre nuevas fechas. La venta general iniciará este 27 de enero a partir de las 2 de la tarde a través de Ticketmaster y en los recintos donde tendrán lugar los conciertos.

RBD iniciará su serie de shows en agosto próximo en El Paso, Texas, y cerrarán el 1 de diciembre en el Foro Sol con boletos con los siguientes costos:

Naranja C – 660 pesos

Naranja B – 900 pesos

Naranja A – mil 068 pesos

General B – mil 188 pesos

Verde C – mil 188 pesos

Verde B – mil 740 pesos

Verde A – 2 mil 100 pesos

Platino E – 2 mil 388 pesos

Platino D – 3 mil 180 pesos

Platino C – 3 mil 720 pesos

Platino B – 4 mil 740 pesos

Platino A – 5 mil 940 pesos.

En Estados Unidos los precios varian de 140 dlls hasta los 1,000 dlls

EN EL PASO, TEXAS AUN HAY ENTRADAS PARA LA VENTA GENERAL.

Con Información de Comunicado