ADVERTISEMENT

«Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar y tiene dos hijos. Hizo todo lo que pudo, pero no puede obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy un gran perro y ama ser amado. Por favor, no abuses de mí». Se lee en la misiva.