Ante el descontento de Urbizagastegui el gerente de la concesionaria le dijo que se trataba de un mal entendido de quien transcribió las especificaciones del automotor. “Yo les dije que quería el auto tal cual lo había comprado o que me devuelvan mi dinero”, añadió .

Para el siguiente año, es decir, en enero de 2022 volvieron a comunicarse con Ana Claudia para avisarle que ya podía pasar por su automóvil, pero volvió a encontrarse con la sorpresa de que era el mismo de la vez pasada pero esta vez pintado en plata con accesorios extras.

“La pintura no tenía el brillo de fábrica ni se había pulido; además todavía faltaban algunas especificaciones como el volante forrado de cuero, luces diurnas LED, controles de audio”.

El área legal de la concesionaria Alese intentó llegar a un acuerdo con Ana Claudia ante la informalidad en la entrega correcta del vehículo, por lo cual le ofrecieron una camioneta Chery, misma que no era automática, ni era lo que ella pidió.

«De marzo a mayo me empiezan a proponer distintos autos, pero mecánicos. Yo les pedía uno automático porque fue el que compré. En mayo también me propusieron una camioneta, pero me dijeron que tenía que pagar casi 5 mil 200 dólares aparte de lo que ya estaba pagando y que Alese sólo iba a asumir mil dólares».

Motivo por el cual la mujer decide denunciar a la concesionaria por presuntas infracciones a la Ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero para su sorpresa al notificar a Indecopi le informaron que Alese se había cambiado el nombre a Autofondo, situación que invalidaba sus reclamos, pero Indecopi no dejó de defender a la mujer.

La respuesta de MG Motor Perú fue que únicamente vendían vehículos a Autofondo y se deslindaban de responsabilidades en este caso, lo cual molestó a Ana Claudia pues señala que «todos se tiran la pelota».

Por parte, Autofondo desde su área legal afirma que la responsabilidad es de la agencia por haber enviado un modelo diferente a lo que compró Ana Claudia y que tampoco les indicaron sobre las especificaciones que le faltaban.

“Cuando MG Motor Perú nos brindó un auto de diferente color, nuestra respuesta fue hacerle un pintado general… hemos ofrecimos nuestra mayor ayuda”.

Víctor Sullón, jefe de Atención al Cliente, asegura que en todo el proceso han buscado conciliar con la denunciante.

Ana Claudia refirió que pidió un préstamo con Santander y ahora debe pagar mensualidades de mil 280 soles durante cinco años, aunado a que su pago inicial fue de 7 mil 500 dólares. Pero eso no es todo, ya que también debe rentar un vehículo por mil 500 soles mensuales para poder realizar sus labores cotidianas.

“Ya voy pagando 16 meses de cuotas, quiero que Alese me devuelva el dinero y sobre todo anulen el contrato. Prácticamente estoy pagando por nada».

Con Información de Comunicado