El ex integrante del show Sólo para mujeres denunció haber sufrido violencia por parte de Lorena Herrera mientras fueron pareja. Cabe mencionar que su relación duró alrededor de 8 años.

«Algo he de haber hecho mal, que me dio esas cachetadas y me lo merecía, y bueno ya lo arreglamos. Fue algo con lo que me quedo porque es un bonito recuerdo».

Armando ‘El Muñeco’ y Lorena Herrera intentaron tener un bebé

Asimismo, señaló que intentó formar una familia con la actriz, sin embargo, sus planes nunca lograron concretarse.

«Claro que me arrepiento. Lo intentamos en alguna ocasión y de verdad desgraciadamente no se dio por cuestiones de trabajo que tuvo ella, en esa época tenía muchas novelas. Intentamos tener un bebé, fuimos al doctor y todo eso, pero desgraciadamente no se dio».

Armando El Muñeco ya se había referido en entrevistas anteriores a las situaciones de violencia que vivió durante su relación con Lorena Herrera.

«Yo creo que en algún momento la agarré en una mala situación y sí me dio una cachetada una vez y (en otra ocasión) otra cachetada. Le dije, la última vez, que no me volviera a dar una cachetada, porque si no ya no íbamos a continuar», mencionó en una entrevista que ofreció el año pasado al mismo programa.

Con Información de Comunicado