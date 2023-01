Redes.-Un curioso video en el que una maestra y un alumno se enfrentan en una improvisada batalla de baile se robó el corazón de los usuarios de redes sociales, a pesar de que la grabación se publicó en diciembre pasado.

En una grabación, de pocos segundos de duración, se observa cómo un joven bailarín desafía a su maestra en los pasillos de una escuela en Estados Unidos.

El joven, quien se encuentra rodeado por sus compañeros, realiza una serie de pasos que provocan los gritos de los alumnos y poco a poco se acerca a la maestra para abrir el desafío.

El momento en el que el joven “pasa corriente” a la maestra se volvió épico entre los asistentes, ya que ninguno esperaba la reacción de la maestra.

Con una excelente coreografía, la maestra se robó el show de baile y opacó al joven bailarín, quien también sorprendido, disfrutó el momento en el que todo fue baile y felicidad.

“Nuestras mantarrayas de 8º grado tienen un merecido descanso de baile de examen. Por supuesto, nuestros maestros están terminando el 2022 con una victoria. Amo a mis mantarrayas Felices fiestas”, escribió la joven que dio a conocer el video.

Our 8th grade Stingrays having a well deserved exam dance break. Of course our teachers are ending 2022 with a win. Love my Stingrays 💙💚 Happy Holidays @HCPS_SumnerHS pic.twitter.com/Mps92JPJAU

— Natalie.McClain (@McClainEducates) December 23, 2022