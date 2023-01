«Luego en las alfombras rojas que me griten ‘Freddy’, güey no mam*s cabr*n, o sea, qué necesito hacer para que me digan Germán, incluso yo ya hice un relato macabrón, burlándome de eso, de que me dicen Freddy. Ya lo hice, ya lo escribí».

El comediante mencionó entre risas que inclusive lo llegan a confundir con el Lonje Moco, que interpreta Eugenio Derbez. Aunque aclaró que sería increíble unir a su personaje (Igor) con el de Derbez.

«De verdad me dicen: ‘¿tú eres el Lonje, verdad?’, les digo: ‘no, Igor, el Lonje es diferente».

Agregó que su hermano es parte de su brillo y dijo estar agradecido de poder trabajar a su lado: «Le he aprendido mucho, lo respeto y yo creo que él me respeta».

