Redes Sociales.-Viajar en avión es uno de los métodos de traslado más rápidos en el mundo. Con grandes distancias por recorrer, los pasajeros recurren a todos los aeropuertos del mundo para tomar su vuelo. Sin embargo, antes de abordar deben de pasar ciertos filtros. Tal como una mujer a quien se le negó el pase por exceso de peso.

Juliana Nehme es una creadora de contiendo que se viralizó por narrar el mal momento que vivió a la hora de intentar subir a su vuelo. Según la mujer, no pudo subir por “ser demasiado grande”. Lo único que deseaba era regresar a Brasil, país en donde vive.

La influencer relató que se había ido de vacaciones al Líbano junto a su madre y un sobrino. Durante su primer viaje, Juliana no tuvo problemas, mas todo cambió al tomar el de regreso.

“Compré un boleto de regreso a Brasil a través de Qatar Airways. Al llegar la hora del check-in, una azafata del país árabe llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal me dijo que no podía abordar porque estoy gorda”, explicó.

La modelo plus size recibió un gran apoyo en sus redes sociales: “de corazón a todos los que están aquí conmigo en toda esta situación. Sigamos luchando por un mundo más justo, libre de gordofobia y toda forma de prejuicio”.

Pese a la gran oposición Nehme finalizó: “Era como si yo no fuera un ser humano para ellos. Yo era un monstruo gordo que no podía subir a bordo. Me duele ahora recordar cuánto me culpé, porque me culpé mucho, incluso le pedí perdón a mi madre varias veces”.

