México.-Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, relató en una reciente entrevista con Silvia Olmedo, lo que pasó con su padre y cómo fue que éste la golpeó.

“Ahora que está fuera de mi vida, me siento con más temor porque por fin lo denuncié y está peor porque su actitud ha sido muy arrogante”, mencionó.

Y es que, de acuerdo con la creadora de contenido, desde su niñez vivió violencia doméstica, además, aseguró que teme por su vida debido a que su padre quedaría libre pagando cuatro mil pesos.

“Un año de cárcel, se pude pagar con fianza, que son 4 mil pesos. Solamente lo pudieron acusar de violencia física pero como no llegué casi muerta, no llegaron a los 6 años de prisión que es la más alta”, añadió.

Aseguró que desde muy pequeña su padre la golpeaba y hasta la corrió de la casa.

«Me duele que mi propio padre me dé tanto miedo, no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que me golpea, ni a mí ni a mi mamá. Desde muy niña, tenía como 4 años y me quemaba las manos en una estufa porque sacaba malas calificaciones, en alguna ocasión llegó a correrme de la casa, tenía como 6 años», confesó la creadora de contenido de 28 años.

Gomita relata cómo fue que su padre la golpeó

Aracely recordó que sus padres se peleaban y que el señor golpeaba a su madre. Cuando ella regresó de Guadalajara, encontró a su familia tensa y por tratar de defender a su mamá, su padre comenzó a golpearla.

“Me arrancó las extensiones, cuando están recién puestas duele más. Me agarró a cabezazos, me azotó contra la pared. Me desvanezco, me agarra a patadas. Él nada más gritaba ‘eso es lo que querías’”.

“Me levanto como pude y le grité a mi tía que le hablara a la policía”, recordó Aracely.

Finalmente, señaló que “en las audiencias era muy difícil verlo y escucharlo, escuchar una voz que da miedo y que en la audiencia insistía su abogado que yo lo odio, pero yo decía que no, pero me hizo mucho daño”.

