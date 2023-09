México.- La cuenta de TikTok perteneciente al usuario @donrubenson ha adquirido notoriedad en la plataforma gracias a un video compartido el pasado 28 de agosto bajo el título «No me quiero bañar así cochino me voy a quedar». En este video, se muestra a dos personas mayores en aparente «discusión», aunque al acercar la cámara se revela que se trata de una mujer intentando persuadir a su esposo para que tome un baño, a lo que él se niega rotundamente.

¿POR QUÉ NO SE QUERÍA BAÑAR?

La escena muestra a la señora empleando empujones en un intento de llevar a su marido al baño para que se asee, mientras él se resiste tercamente, expresando su negativa con un berrinche que desencadena risas incontenibles por parte del camarógrafo.

«Ya déjame, déjame, yo no me quiero bañar, déjame así», expresa el hombre mayor.

El esposo argumenta su reticencia a entrar en la ducha debido al frío que siente. A pesar de los esfuerzos de su esposa por despojarlo de los pantalones, él rechaza sus intentos con persistencia.

En un último intento de convencerlo, la abuelita encierra a su esposo en el baño y le promete 100 pesos (alrededor de 6 dólares) si decide bañarse, pero él se mantiene firme en su posición.

ADVERTISEMENT

El video, dividido en tres partes, acumuló casi 10 millones de vistas en tan solo tres días. En los comentarios, los usuarios expresaron su encanto por el «abuelito berrinchudo» y dejaron en claro su simpatía por la situación.

«La abuelita lo encerró jaja, estos pleitos de abuelitos siempre me dan risa y ternura», «Abuelito, estoy de su lado, no se bañe», «Así seré cuando sea viejita», «Es para ahorrar agua, qué necedad jaja», «Estoy muerta de risa», «No me esperaba que lo encerrara, lástima que ni así pudo», «Qué chulada de video», «Ver peleas de viejitos me da mil años más de vida jaja, son un amor», «Si no me voy a pelear así con mi esposo, entonces no quiero nada», y «Me recordó a mi abuelito», fueron algunas de las reacciones que inundaron los comentarios del video, destacando la ternura y humor que despertó esta situación entre los usuarios de la red social.

Con Información de Comunicado